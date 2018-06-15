В работе "Корпорации развития Республики Карелия" нашли многочисленные нарушения

Республика Карелия >> Экономика >> 15.06.2018

Республиканская Контрольно-счетная палата проанализировала эффективность применения  бюджетных денег за 2013-2016 гг. и отправила отчет в прокуратуру, главе Карелии и следователям.

Целью аудита деятельности "Корпорация развития Республики Карелия" была оценка экономности средств бюджета региона.

Отчет оказался довольно увесистым и занял 60 страниц, а претензий к работе Корпорации оказалось на 26 пунктов.

Из 19 инвестпроектов за 2013-2014 гг. реализовали всего 2, с 4 продолжили работу. По 12 проектам отсутствует информация о продолжении реализации или окончании работ. По смете расходов за 2014 г. было предусмотрено финансирование 6 из 19 инвестпроектов, а фактически расходы проходят только по 2 проектам на сумму 2 млн руб.

В 2016 г. Корпорации развития выделили 13 млн руб. бюджетных инвестиций, а к росту прибыли это не привело, хотя в этом заключается ключевая цель существования организации. Убытки складывались за счет управленческих расходов.

Вложение бюджетных денег в уставный капитал Корпорации не имело экономической и бюджетной эффективности. Бюджет региона не получил доходов за 2013-2016 гг. в виде дивидендов, а сумма поступивших  в казну налогов в 2016 г.  меньше суммы бюджетных вложений. Это привело к потерям государственного имущества.

Много нареканий связано с реализацией проекта  строительства объектов инфраструктуры промпарка в Надвоицах. Есть претензии к тратам на аренду и содержание Toyota Land Cruiser, на что потрачено 800 тыс. бюджетных денег. Контрольно-счетная палата считает эти траты неправомерными.

Справка. "Корпорация развития Республики Карелия" создана в 2011 г. для развития инвестиционной инфраструктуры и привлечения инвесторов. К каким результатам это привело, видит вся Карелия.





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