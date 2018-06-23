Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"
Власти Вологодской области намерены предложить "земельный сертификат" многодетным семьям. По цене равный 10 соткам земли, а также компенсацию 50% расходов на коммунальные услуги.
Эта одна из мер по поддержанию многодетных семей, улучшению демографической обстановки в регионе. Снижение ставки по ипотеке с 6,5% до 6%, компенсация части расходов на коммунальные услуги, "земельный сертификат" – все это меры, принятые заседанием проектного комитета "Демография". В его задачи входит запуск региональной программы приобретения жилья на вторичном рынке семьям с 2 и более детьми по льготной ипотеке.
Сертификат вместо земли, которые в 90% случаев перепродаются, считается выходом из положения, при котором многодетные семьи получают деньги от продажи, но не решают вопрос с жильем. Предложен вариант реализации "земельного сертификата": на покупку земли, готового жилья, оплату ипотеки. Этим планируют обеспечить целевое назначение сертификата - улучшение условий проживания многодетных семей. Сейчас 9790 многодетных семей стоят на учете в Вологодской области и имеют право на бесплатный участок в собственность.
До августа должен быть разработан проект закона о "земельных сертификатах". Семье можно воспользоваться им по схеме в удобное время или же получить землю для строительства дома. До конца следующего года при поддержке региональной казны должны быть готовы и поставлены на кадастровый учет 7 тыс. земельных участков.
Также в регионе обсуждается открытие клиники репродукции, рассматривают заявки от медицинских компаний. В 2017 г. в регионе выполнено 600 циклов ЭКО с результатом 269 родившихся. В 2018 г. проведут еще 750 таких процедур. Постепенно этот показатель должен увеличиться до 1 тыс. процедур в год.
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