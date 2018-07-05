В Петрозаводске открылся специализированный рыбный магазин

Республика Карелия >> Экономика >> 05.07.2018

В числе поставщиков рыбной продукции местные производители.

Глава Карелии А. Парфенчиков принял участие в церемонии открытия спецмагазина рыбной продукции карельских производителей. Эту точку собирались открыть раньше, но пришлось перенести событие на неделю.

Глава карельского Минсельхоза В. Лабинов отметил,  что поставщиками в рыбный магазин станут только местные рыбоводные и рыбопромысловые хозяйства (форелеводческое Кондопоги, "Баренц-групп" и др.). Со времени количество поставщиков будет расти, чтобы иметь возможность предлагать покупателю более разнообразную продукцию. Эта и хорошая возможность расширить рынок сбыта для предпринимателей, познакомить зрителей Петрозаводска со своим товаром.

Целью открытия торговой точки является обеспечение свежей рыбной продукцией жителей столицы Карелии. Это будет только самая свежая рыба, которую можно купить без посреднических нагрузок, чтобы поддерживать местного производителя. В магазине можно купить свежую рыбу, консервы, рыбные копчености, икру и мн. др.





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