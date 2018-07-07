На мурманском фестивале "Дары моря" рыбы не обнаружено

Мурманская область >> Экономика >> 07.07.2018

Рыбный фестиваль в городе афишировался громко и часто. Организаторы обещали широкий ассортимент морепродуктов и рыбы в морском городе, но посещение мероприятия вызвало разочарование.

Люди пришли в надежде купить по достойной цене свежую рыбу, а обнаружили всего несколько павильонов, где была представлена рыбная продукция. На большинстве прилавков были консервы и замороженная рыба.

Посетители не увидели здесь ни соленой, ни копченой, ни вяленой рыбы, зато вдоволь насмотрелись на павильоны с крючками, приманками, блеснами, что интересно только рыбакам. Конечно, это тоже относится к рыбной тематике, то фестиваль позиционировал себя как "Дары моря", а этих даров почти не было. Зато здесь можно было купить пастилу, мед, мармелад, приправы, сушеные ягоды и грибы, печатную продукцию, трикотаж, ножи, колбасу и мясо.

Отсутствие рыбы на фестивале решили немного сгладить юмором, написав на одном из павильонов, что "лучшая рыба - колбаса", поэтому пришлось возвращаться домой с мясной и колбасной продукцией.





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