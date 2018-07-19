Архангельский аэропорт ждет обновление

По данным ИА «Regnum», полученным от пресс-службы, воздушная гавань впервые за 3 десятилетия проведет реконструкцию ВПП и рулежных дорожек, которая предполагает замену наиболее поврежденных железобетонных плит.



Ремонт не повлияет на график движения самолетов – основные работы на ВПП будут проводиться по ночам. Реконструкция должна быть завершена до начала ноября. Пресс-секретарь воздушной гавани Денис Селиванов рассказал, что все работы стоимостью 30 млн рублей финансируются исключительно за счет собственных средств аэропорта.



Последняя масштабная модернизация ВПП в аэропорту Архангельска проводилась в 1970-х годах. Состояние полосы и рулежных дорожек уже неоднократно вызывало претензии со стороны авиакомпаний. Например, в минувшем апреле во время посадки была повреждена обшивка самолета «Нордавиа». Авиаперевозчик обвинил в инциденте неудовлетворительное состояние покрытия ВПП.



Генеральный директор аэропорта Ваге Петросян отметил, что реконструкция полосы проходит в рамках программы модернизации всего комплекса сооружений воздушной гавани. Она включает в себя оборудование парковки на привокзальной площади и обновление фасадов зданий.