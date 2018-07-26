"Народный контроль" и Россельхознадзор проверили мясные магазины Сыктывкара

Республика Коми >> Экономика >> 26.07.2018

Рабочая группа "Народного контроля" партии "Единая Россия" совместно с сотрудниками Россельхознадзора проверили сыктывкарские мясные магазины.

В пресс-службе единороссов рассказали, что народные контролеры проверили ИП Паронян А.Г. и "Лидер". На первой торговой точке выявлены 5 наименований продуктов без маркировки, свиная печень без ветеринарных и сопроводительных документов. В "Лидере" отсутствуют ветеринарные и сопроводительные документы на 6 видов продукции, а у докторской колбасы "Стародвинской" истек срок годности, но ее не убрали с прилавка.

Деятельность по проекту проверок в Коми необходима. Она обеспечивает качественную работу производителя, продавцов и потребителей. Проблемы качества продуктов питания являются актуальными всегда, особенно в летний период, когда малейший выход из строя холодильного оборудования грозит появлению массы испорченной продукции, которую продавцы не выбрасывают, а стараются продать покупателям.

Координатор "Народного контроля" и и.о. секретаря Коми отделения ЕР А. Макаренко отметил, что проверки будут проводить и далее.





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