С начала года в Архангельской области добыли 4 млн каратов алмазов

Архангельская область >> Экономика >> 28.07.2018

Алмазы всегда греют душу их обладателям, так как это самые красивые и самые дорогие драгоценные камни в мире. Греют они и казну Архангельской области, где эти алмазы добывают. Доходы бюджета области от добычи алмазов в первом полугодии выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налог на добычу природных алмазов в казну региона составил 1 млрд 279 млн руб. С начала года добыто свыше 4 млн каратов алмазов.

Всего в Архангельской области 2 месторождения алмазов – им. Ломоносова (Приморский район), которое разрабатывает "Севералмаз", и им. Гриба (Мезенский район) с разработчиком "Архангельскгеолдобыча". В прошлом году эти компании перечислили в бюджет 3,6 млрд руб. в виде налогов.

В правительстве Архангельской области сообщают, что приблизительно в 2 раза выросло поступление в казну от налога на добычу полезных ископаемых (30 млн. руб.). На 15% увеличился доход бюджета области от налога на добычу бокситов, известняка для целлюлозно-бумажной промышленности - около 8 млн.





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