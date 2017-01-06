В Череповце встретились энергетики и предприниматели

Бизнесмены Череповца считают, что "Вологдаэнергосбыт" чересчур агрессивно ведет себя по отношению к должникам, требуя предоплаты за не поставленный ресурс, а всем, кто с этим не согласен, угрожает отключением.



Предпринимателям и сбытовики не сумели договориться самостоятельно, поэтому стороны собрались в мэрии, а "арбитром" выступил заммэра по экономическому развитию М. Ананьин.



Уже два года покупательная способность населения падает, поэтому у бизнеса много проблем и бывают ситуации, когда арендатор не может заплатить в первых числах месяца, но может в двадцатых. В этой связи нужно находить понимание со стороны "Водоканала", "Электросети" и "Теплоэнергии", и этого понимания нет. В 2015 г. "Вологдаэнергосбыт" начал предлагать трехступенчатый договор, одним из пунктов которого была предоплата. Предприниматели часто обращаются с жалобами на сложную схему работы, по которой удобно работать только одной стороне.



Также предприниматели жаловались на отключение электричества, которое по закону должны делать только после предупреждения в письменной форме. Кроме того, представители организаций, предоставляющих ресурсы, даже разговаривать с предпринимателями не хотят.



Не пострадать поставщик и малый бизнес могут только в том случая, если изменят законодательство. Для этого нужна законодательная инициатива и собрание в Законодательном Собрании. Нужен также анализ опыта других регионов, потому что далеко не везде такие проблемы возникают.



Отключения от поставки ресурсов должны быть в отношении злостных неплательщиков, но в целом, малый бизнес надо поддерживать, так как за каждым бизнесменом целый коллектив сотрудников, которому надо платить зарплату, а государству - налоги.