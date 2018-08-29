Депутаты пересмотрят бюджет Сыктывкара

Республика Коми >> Экономика >> 29.08.2018

В новой версии бюджета нет строки расходов на строительство школы на 600 мест в пос. Краснозатонском. Денег из бюджета Коми на этот проект не предусмотрено.

Ближайшее заседание Совета города назначено на 30 августа. На нем депутаты рассмотрят бюджет столицы Коми на текущий и 2 последующих года. Правки будут внесены в основной экономический документ города по причине изменения минимального уровня оплаты труда.

Изменятся основные параметры респбуликанского бюджета. Доходы на 104,6 млн руб. вырастут до 7,397 млрд руб. Это произойдет  за счет увеличения поступлений налогов, и чем МРОТ выше, тем зарплаты выше, и больше отчислений в бюджет.

На 104,6 млн руб. вырастут  расходы, до 7,784 млрд руб. Деньги  направят на выполнение судебных решений, закупку уборочной техники, повышение заработной платы бюджетникам. Дефицит бюджета составит 282,8 млн руб., т. е. останется на прежнем уровне.

Напомним, что последний раз горбюджет пересматривался в апреле. Это делается несколько раз в год, по мере необходимости.  





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