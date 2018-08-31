В Вашкинском районе открылась сыроварня

Производство основано на базе крестьянского хозяйства. Здесь в сутки перерабатывается 2 тонны молока, и только за лето произведено 2 тыс. головок сыра на 6 тонн.



Изначально фермеры собирались выпускать молоко, но расширили линейку товаров полутвердыми и твердыми сортами сыра. Для получения качественного продукта пришлось отправиться на обучение в израильскую компанию, работающую по аналогичному направлению. Оборудование подобрали импортное, технологию - швейцарскую.



Освоить сыроварение помогли в Вологодской молочно-хозяйственной академии им. Н. Верещагина, и сейчас хозяйство производит 3 вида твердых сыров на своем молоке.



За 3 года хозяйство получило 45 млн руб. господдержки - областные и федеральные деньги.



Заместитель губернатора области М. Глазков отметил, что перспективные производства всегда поддерживаются властями. У жителей Вологодской области появилась возможность купить качественной и недорогой сыр. Идет работа по получению допсертификации на право маркировать продукцию знаком "Настоящий Вологодский продукт".