В Вашкинском районе открылась сыроварня

Вологодская область >> Экономика >> 31.08.2018

Производство основано на  базе крестьянского хозяйства. Здесь в сутки перерабатывается 2 тонны молока, и только за лето произведено 2 тыс. головок сыра на 6 тонн.

Изначально фермеры собирались выпускать молоко, но расширили линейку товаров полутвердыми и твердыми сортами сыра. Для получения качественного продукта пришлось отправиться на обучение в израильскую компанию, работающую по аналогичному направлению. Оборудование подобрали импортное, технологию  - швейцарскую.

Освоить сыроварение помогли в Вологодской молочно-хозяйственной академии им. Н. Верещагина, и сейчас хозяйство производит 3 вида твердых сыров на своем молоке.

За 3 года хозяйство получило 45 млн руб. господдержки - областные и федеральные деньги.

Заместитель губернатора области М. Глазков отметил, что перспективные производства всегда поддерживаются властями. У жителей Вологодской области появилась возможность купить качественной и недорогой сыр. Идет работа по получению допсертификации на право маркировать продукцию знаком "Настоящий Вологодский продукт".





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