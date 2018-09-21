В НАО разработают комплекс мер по стимулированию рынка труда

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 21.09.2018

Губернатор Ненецкого округа А. Цыбульский поручил руководителю департамента труда и соцзащиты С. Свиридову разработать меры стимулирования рынка труда в регионе.

Власти НАО рассмотрели законопроект по увеличению патента для иностранцев до 9 тыс. руб. (ранее 7,8). Это может повысить конкурентоспособность местного населения на рынке труда, но Цыбульский считает этот подход формальным. Это может лишь в какой-то степени помочь, но проблему не решит, поэтому сегодня этот вопрос с повестки дня снимается до момента рассмотрения новой концепции. Она должна учитывать, прежде всего, интересы местных жителей при трудоустройстве. Глава НАО не исключает повышение цены патента как одного из мероприятий концепции.

В первом полугодии по патентам работодатели перевели 1,7 тыс. платежей, а окружная казна получила 3,5 млн руб.

Сейчас в НАО безработными числятся всего 446 человека (по официальной статистике). Власти стараются уменьшить их количество до минимума, поскольку есть и свободные вакансии, и достойная оплата. 





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