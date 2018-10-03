В Архангельске началась подготовка к Международному арктическому форуму

В Архангельске прошло межведомственное совещание, на котором обсуждали подготовку и проведение пятого форума "Арктика – территория диалога".



В городе нужно выбрать площадки для мероприятия, выставочные зоны, усовершенствовать логистикой, улучшить структуру и систему функционирования аэропорта. Участники изучили детали планировки помещений для деловой программы. Пленарное заседание проведут в Архангельском театре драмы, как это было в прошлом году. Руководителям региональных ведомств поручено проработать планирование, размещение и монтаж объектов выставочного сегмента, презентаций потенциала развития Арктической зоны.



Все основные вопросы должны быть решены в течение месяца, так как от этого зависит уровень проведения форума в 2019 г. Особое внимание нужно уделить презентациям, так как именно на их основе будет складываться имидж региона у зарубежных гостей.



Напомним, что Международный арктический форум проводится раз в 2 года. Это площадка для обсуждения актуальных проблем Арктического региона.