В Архангельске началась подготовка к Международному арктическому форуму

Архангельская область >> Экономика >> 03.10.2018

В Архангельске прошло межведомственное совещание, на котором обсуждали подготовку и проведение пятого форума "Арктика – территория диалога".

В городе нужно выбрать площадки для мероприятия, выставочные зоны, усовершенствовать логистикой, улучшить структуру и систему функционирования аэропорта. Участники изучили детали планировки помещений для деловой программы. Пленарное заседание проведут в Архангельском театре драмы, как это было в прошлом году. Руководителям региональных ведомств поручено проработать планирование, размещение и монтаж объектов выставочного сегмента, презентаций потенциала развития Арктической зоны.

Все основные вопросы должны быть решены в течение месяца, так как от этого зависит уровень проведения форума в 2019 г. Особое внимание нужно уделить презентациям, так как именно на их основе будет складываться имидж региона у зарубежных гостей.

Напомним, что Международный арктический форум проводится раз в 2 года. Это площадка для обсуждения актуальных проблем Арктического региона.





Рекомендуем по теме:

Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Форум «Арктика – территория диалога» будет постоянно проводиться в Архангельске


В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

"Иван Петров" ушел в арктический рейс

Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

Жителей Поморья приглашают к участию в "Кроссе наций"

Книгу "Детство в Соломбале" презентовали в Архангельске

В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"

С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета