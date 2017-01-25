Глава Ненецкого АО И. Кошин встретился с С. Кудряшовым, руководителем "Зарубежнефти". Стороны обсуждали проекты, которые реализуются компанией на территории НАО, и особое внимание уделили уменьшению затрат и повышению производительности "Харьягинского СРП".



Ключевой задачей, которую государственная компания "Зарубежнефть" постарается решить в первую очередь, является снижение своей зависимости от перепадов курса валют. "Зарубежнефть" уже в этом году планирует все расчеты по договорам с подрядчиками перевести в отечественную валюту. Так удастся снизить валютные риски. Для повышения производительности будет использоваться современная технология нефтедобычи, позволяющая увеличить объем извлекаемых углеводородов на существующих месторождениях.



И. Кошин сообщил, что компания переключила на себя функцию оператора "Харьягинского СРП", и теперь взаимодействие сторон усилилось. Все решения, принимаемые руководством предприятия, продуманы и взвешены, а руководитель четко понимает, что нужно кроме экономической, выполнять и социальную функцию, потому что это формирует почти треть бюджета округа. При этом берутся во внимание интересы всех сторон.



"Зарубежнефть" подходит к выполнению обязательств ответственно, проводит большую работу по повышению эффективности. По итогам прошлого года дополнительные вливания в казну Ненецкого округа составили 1 млрд руб. согласно плану, утвержденному участниками проекта на прошлый год. Напомним, что этот план составлен бывшим оператором – компанией "Total", но он оказался эффективным и принес бюджету неплохой доход. Сколько планируется направить денег в бюджет региона в 2017 г., пока не сообщается, но учитывая выход проекта на новый уровень, эта цифра должна быть больше, чем в прошлом.