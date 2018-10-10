Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 10.10.2018

Научные сотрудники МФТИ посетили округ, изучив возможности автономного энергообеспечения арктического пункта. Также от вуза было отправлено 4 специалиста, около месяца проводивших наблюдения за дизельными и ветряными генераторами в Амдерме.

По итогам работы в НАО направлены соответствующие предложения по улучшению интеграции ветроэнергетических установок, дизельной электростанции. Главные предложения по повышению эффективности разделены на этапы. На первом предлагается разработка проекта усовершенствования ветродизельной генерации. На втором - изготовление  статического компенсатора мощностью 100 кВАр, работа над модернизацией управления, выполнение  пусконаладочных работ. Третий этап нужен только в случае экономической целесообразности. Это изготовление и установка литий-ионной аккумуляторной батареи, статического компенсатора функции опорно-балансирующего хаба. Это позволит повысить эффективность работы на 20%, минимизирует затраты на дизтопливо, которое в Амдерме  стоит очень дорого.

Сейчас все предложения МФТИ просчитывает Департамент строительства и ЖКХ НАО для принятия окончательного решения.





Рекомендуем по теме:

Распространённое устройство для выработки электроэнергии

В НАО приехал глава МЧС РФ В. Пучков

В Карелии выпрямляют трассу А-121

Мобильный энергокомплекс для повышения объемов нефтедобычи

АСУ ТП ТТО от компании "Первый инженерный"

Новую информационную систему "Камис" внедрят в Ненецком краеведческом музее


Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей

Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Вышла в свет книга "История туризма Карелии"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета