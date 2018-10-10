Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы

Научные сотрудники МФТИ посетили округ, изучив возможности автономного энергообеспечения арктического пункта. Также от вуза было отправлено 4 специалиста, около месяца проводивших наблюдения за дизельными и ветряными генераторами в Амдерме.



По итогам работы в НАО направлены соответствующие предложения по улучшению интеграции ветроэнергетических установок, дизельной электростанции. Главные предложения по повышению эффективности разделены на этапы. На первом предлагается разработка проекта усовершенствования ветродизельной генерации. На втором - изготовление статического компенсатора мощностью 100 кВАр, работа над модернизацией управления, выполнение пусконаладочных работ. Третий этап нужен только в случае экономической целесообразности. Это изготовление и установка литий-ионной аккумуляторной батареи, статического компенсатора функции опорно-балансирующего хаба. Это позволит повысить эффективность работы на 20%, минимизирует затраты на дизтопливо, которое в Амдерме стоит очень дорого.



Сейчас все предложения МФТИ просчитывает Департамент строительства и ЖКХ НАО для принятия окончательного решения.