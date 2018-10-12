Вологда и белорусский Могилев договорились о продолжении сотрудничества

Вологодская область >> Экономика >> 12.10.2018

Соглашение о сотрудничестве между регионами продлено, о чем соответствующий документ был подписан в Могилеве на Форуме регионов России и Беларуси. 

Документ зафиксировал ряд перспективных направлений в сотрудничестве Вологодского района с белорусским городом. Гарантом исполнения соглашений стал губернатор Вологодской области О. Кувшинников, который возглавил делегацию региона на  международном мероприятии.

Документ затрагивает важные для сторон сферы - экономику, инвестиционную деятельность, АПК, культуру и туризм. Эти точки соприкосновения всегда содействуют развитию бизнес-кооперации и контактов крупнейших промышленных предприятий регионов.

В текущем году Беларусь занимает 1-е место среди стран-контрагентов по товарообороту с Вологодчиной, поэтому связи продолжат укреплять и развивиать.

В прошлом году внешнеторговый оборот Вологодская область -Республика Беларусь составил 397 млн долларов, по итогам 1-го полугодия 2018 г. - 227 млн. Вологодчина всегда была активным участником  сельохозфорума "БелАгро", регулярно ведет обмен с белорусскими партнерами бизнес-миссиями и сотрудничает в гуманитарной  и культурной сферах.





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