Вологда и белорусский Могилев договорились о продолжении сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве между регионами продлено, о чем соответствующий документ был подписан в Могилеве на Форуме регионов России и Беларуси.



Документ зафиксировал ряд перспективных направлений в сотрудничестве Вологодского района с белорусским городом. Гарантом исполнения соглашений стал губернатор Вологодской области О. Кувшинников, который возглавил делегацию региона на международном мероприятии.



Документ затрагивает важные для сторон сферы - экономику, инвестиционную деятельность, АПК, культуру и туризм. Эти точки соприкосновения всегда содействуют развитию бизнес-кооперации и контактов крупнейших промышленных предприятий регионов.



В текущем году Беларусь занимает 1-е место среди стран-контрагентов по товарообороту с Вологодчиной, поэтому связи продолжат укреплять и развивиать.



В прошлом году внешнеторговый оборот Вологодская область -Республика Беларусь составил 397 млн долларов, по итогам 1-го полугодия 2018 г. - 227 млн. Вологодчина всегда была активным участником сельохозфорума "БелАгро", регулярно ведет обмен с белорусскими партнерами бизнес-миссиями и сотрудничает в гуманитарной и культурной сферах.