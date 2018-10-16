"Ростелеком" построил цифровую сеть в Визинге

Строительство завершено в конце сентября. Теперь 1469 семей админцентра Сысольского района смогут пользоваться высокоскоростными услугами компании по технологии PON. Это домашний интернет со скоростью 200 Мбит/с, бесплатный Wi-Fi, интерактивное ТВ (230 цифровых каналов).



"Управление просмотром" поможет записать, поставить на паузу, перемотать передачу. "Мультискрин" объединит в единый аккаунт 5 гаджетов. Например, если на телевизоре включена пауза, то она будет включена и на любом мобильном устройстве. В сервисе "Видеопрокат" в HD доступны киноновинки, культовые фильмы.



К услуге домашнего интернета доступны опции антивируса, фиксированного IP и "Ребенок в доме" с ограничением доступа к нежелательным сайтам.



В республике услугами PON пользуются 71 тыс. абонентов Сыктывкара, Ухты, пос. Нижний Одес, Усогорск и теперь с. Визинга. На этом завершился первый этап цифровизации – модернизация сети для многоквартирных домов. Вторым этапом рассматривается возможность строительства PON-сети для частного сектора.