Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода

Количество судозаходов в порт Нарьян-Мара с начала навигации на 49,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.



В морской торговый порт города за сентябрь осуществлено 62 судозахода, 52 из которых речных и 11 морских.



До окончания навигации ожидается 4-5 заходов морских судов, а сейчас в порту обрабатывают теплоход "Балтийский-108" с грузом на 1394 тонны.



В этом году со старт навигации портовый грузооборот составил 114,3 тыс. тонн. По морю доставлено 39,8 тыс. тонн, по реке - 74,5 тыс. тонн. В прошлом месяце обработано 28,9 тыс. тонн груза, 20,8 тыс. тонн из которых генеральные, 8,1 тыс. тонн - нефтесодержащие.



Напомним, что с этом году морская навигация открылась 15 июня (на 4 дня раньше, чем в 2017 г.). Завершение запланировано через 2-3 недели. По регламенту, она должна завершиться только после подписания распоряжения капитаном порта.



Морской порт Нарьян-Мара расположен на Печоре. Навигация в порту осуществляется только в период летней навигации, т. е. с июня по ноябрь, поскольку позже вода в реке замерзает.