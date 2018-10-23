Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар признана приоритетным проектом

Приоритетным проектом признана трасса, соединяющая отдаленные участки севера России между Нарьян-Маром и Сыктывкаром.



Строительство трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар будет проводиться по проекту, разработанному и принятому к исполнению для модернизации и расширения транспортной инфраструктуры до 2024 г. Строительство трассы началось в 1998 г. Перевести ее в федеральную собственность планируют в 2021 - 2024 гг. Это раньше, чем когда-то было обозначено главой Коми С. Гапликовым (2026 г.).



Автодорога из Сыктывкара в Нарьян-Мар будет иметь протяженность 1085 км. Трасса должна соединить удаленные территории и проходить через промышленные центры. На территории Коми, а это более 800 км дороги, работы ведут в рамках концессионного соглашения между инвестором и правительством республики. Из казны федерации проект финансируется лишь частично. Коми получит 700 млн руб. на 2019?2021 гг. на строительство отрезка 23 км Кабанты Вис - Малая Пера (в 2019 г. - 100 млн руб., в 2020 г. - 200 млн руб., в 2021 г. - 400 млн руб.).