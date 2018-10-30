Нарьян-Марская электростанция получила паспорт

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 30.10.2018

Готовность электростанции оценивала специально созданная для этого комиссия. Проверка прошла на прошлой неделе, в ее рамках оценивалась готовность предприятия к зимнему максимуму нагрузок.

В рамках подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающая организация обеспечила запасы топлива, провела капремонт турбогенератора, осуществила комплекс мер по техобслуживанию и ремонту электростанции, проведены тренировочные работы с персоналом.

Комиссия решила, что предприятие все условия готовности к работе выполнила, как основные, так и дополнительные. Электростанции выдан паспорт готовности к работе на ОСП 2018-2019 гг.

Все ресурсоснабжающие предприятия обязаны подтверждать готовность к ОЗП до ноября.

"Нарьян-Марская электростанция" – это единственный источник электроснабжения Нарьян-Мара и пос. Искателей, пос. Тельвиска. Особенность электростанции - работа в изоляции от более крупной энергосистемы. Электростанция образует с электрическими сетями города изолированную энергосистему, где генераторы являются задающими источниками напряжения в сети.





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