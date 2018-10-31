"Газпром" представил отчет о работе в Череповце
С докладом о результатах концессионного соглашения выступил перед депутатами думы Череповца гендиректор "Газпром теплоэнерго Вологда" О. Фомичев.
За год "Газпром" отремонтировал 4 участка теплосетей: на ул. Краснодонцев, Набережной, Архангельской, проспекте Победы, заменив около 2 км труб.
В 2019 г. будет 6 участков на 2,7 км, стоимость работ - 400 млн руб. К проектным работам компания уже приступила, чтобы завершить их до конца отопительного сезона. В марте - апреле в Зашекснинском районе должны стартовать работы по строительству временных тепловых сетей. Программа работ 2021 г, должна быть скорректирована, над чем сейчас и идет работа.
В настоящий момент износ череповецких теплосетей превышает 75% (326 км).
Депутаты просили обратить внимание не только на глобальные работы по замене труб, но и на своевременное устранение последствий строительных работ, благоустройство территорий.
Концессионное соглашение между Череповцом, Вологодской областью и "Газпром теплоэнерго Вологда" было заключено 2 февраля до 2037 г.
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