Жители пос. Амдермы пожаловались органам власти на перебои в поставке продовольствия
В течение недели профильные ведомства выработают механизм содействия предпринимателям для поставки продуктов в отдаленные районы, в том числе в Амдерму, круглогодично.
Сейчас имеют место задержки в поставке, так как морской транспорт, доставляющий фрукты, молочную продукцию, овощи, не может больше прибывать в пункт назначения из-за штормового ветра.
И.о. руководителя Департамента природных ресурсов НАО М. Ферин отметил, что речь идет о судне, вышедшем в Амдерму из Архангельска еще 6 октября. Оно перевозит 8 контейнеров с продуктами. В Амдерме 4 предприятия, занимающиеся торговлей продтоваров.
Проблем у можно было бы решить авиаперевозкой, но это очень дорого - 295 руб. за 1 кг. Авиаотряд просит за перевозку предоплату, а предпринимателям это тяжело. Если с авиаотрядом решить вопрос с рассрочкой, это позволит стабилизировать ситуацию.
Глава НАО А. Цыбульский, подчеркнул, что субсидии на доставку продовольствия в Амдерму для Нарьян-Марского объединенного авиаотряда является гарантированным платежом, и необходимые денежные средства в бюджете НАО есть.
Рекомендуем по теме:
В 2017 г. в Ненецкий автономный округ направил в села региона 29 тонн продукции местных производителей
Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?
В двух колах Петрозаводска введен карантин по менингиту
А. Цыбульский вступил в должность главы НАО
Этап международного конкурса Фаберже могут провести в Петрозаводске
81-й сезон Поморской филармонии начался с сюрпризов
В Архангельске началась подготовка к Международному арктическому форуму
"Спартакиада - 2018" для пожилых людей прошла в Мурманске