Жители пос. Амдермы пожаловались органам власти на перебои в поставке продовольствия

В течение недели профильные ведомства выработают механизм содействия предпринимателям для поставки продуктов в отдаленные районы, в том числе в Амдерму, круглогодично.



Сейчас имеют место задержки в поставке, так как морской транспорт, доставляющий фрукты, молочную продукцию, овощи, не может больше прибывать в пункт назначения из-за штормового ветра.



И.о. руководителя Департамента природных ресурсов НАО М. Ферин отметил, что речь идет о судне, вышедшем в Амдерму из Архангельска еще 6 октября. Оно перевозит 8 контейнеров с продуктами. В Амдерме 4 предприятия, занимающиеся торговлей продтоваров.



Проблем у можно было бы решить авиаперевозкой, но это очень дорого - 295 руб. за 1 кг. Авиаотряд просит за перевозку предоплату, а предпринимателям это тяжело. Если с авиаотрядом решить вопрос с рассрочкой, это позволит стабилизировать ситуацию.



Глава НАО А. Цыбульский, подчеркнул, что субсидии на доставку продовольствия в Амдерму для Нарьян-Марского объединенного авиаотряда является гарантированным платежом, и необходимые денежные средства в бюджете НАО есть.



