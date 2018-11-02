Ремонт очистных сооружений начался в Вологде

На место ремонтных работ с рабочим визитом выехал губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



В 1987 г. в городе был построен тракт водоподачи из Кубенского водохранилища, эксплуатироваться начал в 1990 г., и с тех пор капремонту трубы не подвергались. Сейчас Кубенский тракт водоподачи используют только в случае, если в р. Вологда уровень воды сильно падает.



По последним оценкам, тракт водоподачи находится в неудовлетворительном состоянии (фактически 100% изношенность), поэтому руководство региона выделило бюджетные средства на ремонт 5 км труб. Ремонтно-строительные работы будут проходить в 4 этапа за несколько лет.



1 ноября губернатор области О. Кувшинников приехал на строительный объект узнать, как проходит первый этап, заключающийся в прокладке труб от насосной станции в Михальцево до КП 12. Это очень трудоемкий процесс, поэтому на его воплощение работникам отвели целый год. По решению регионального руководства, в 2019 г. также планируется летом сделать капремонт водоочистных сооружений.