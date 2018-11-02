Ремонт очистных сооружений начался в Вологде

Вологодская область >> Экономика >> 02.11.2018

На место ремонтных работ с рабочим визитом выехал губернатор Вологодской области О. Кувшинников.

В 1987 г. в городе был построен тракт водоподачи из Кубенского водохранилища, эксплуатироваться начал в 1990 г., и с тех пор капремонту трубы не подвергались. Сейчас Кубенский тракт водоподачи используют только в случае, если в р. Вологда уровень воды сильно падает.

По последним оценкам, тракт водоподачи находится в неудовлетворительном состоянии (фактически 100% изношенность), поэтому руководство региона выделило бюджетные средства на ремонт 5 км труб. Ремонтно-строительные работы будут проходить в 4 этапа за несколько лет.

1 ноября губернатор области О. Кувшинников приехал на строительный объект узнать, как проходит первый этап, заключающийся в прокладке труб от насосной станции в Михальцево до КП 12. Это очень трудоемкий процесс, поэтому на его воплощение работникам отвели целый год. По решению регионального руководства, в 2019 г. также планируется летом сделать капремонт водоочистных сооружений.





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