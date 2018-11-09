Конкурс "Лучшие товары и услуги Мурманской области" завершился

За победу в региональном конкурсе боролись разные услуги продукты. Для одних награда стала признанием заслуг за проделанную работу, для других – реклама товаров для потенциальных покупателей. В этом году за престижную награду боролись 21 предприятие с 34 товарами и услугами. Звание лауреатов получил 28 товаров номинантов, 16 из них будут представлять Мурманскую область на федеральном уровне в конкурсе "100 лучших товаров России".



Лауреаты конкурса 2018 г.: командорский кальмар ("НОРЕБО РУ"), биоактивные добавки ("Полярис"), услуги, предоставляемые Североморской библиотечной системой и Мурманской научной библиотекой. Дипломы получили хлебобулочные изделия ("Хлебопек"), молоко "Заполярная ферма" (Апатитский молочный комбинат), стейки окуня, палтуса, трески ("НОРЕБО РУ"), квас "Золотое кольцо" ("ПОЛАР").



Также дипломантами конкурса стали Апатитский комплексный центр соцобслуживания, Мурманские многопрофильный центр им. Н. Пирогова, индустриальный колледж, центр соцпомощи семье и детям, областная клиническая больница им. П. Баяндина.