Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 14.11.2018

Об этом сообщил Департамент природных ресурсов Ненецкого округа. Данные относятся к периоду январь - ноябрь 2018 г.

Общий вылов рыбы в море в рамках судового промысла с начала года составил 12 тыс. тонн, а это 100-процентная квота на вылов Ненецкого Рыбакколхозсоюза. Трески выловлено 8 тыс. тонн, пикшы – 2 тыс. тонн, скумбрии – 652 кг, селеди - 381 кг, мойвы – 138 кг, морского окуня – 32 кг. Большая часть этого улова идет на экспорт и реализуется вне региона. Часть рыбы, исходя из потребностей НАО, поступает в переработку в округе.

На внутренних водоемах округа ситуация несколько иная. Здесь на 31 октября выловлено 224 тонны рыбы - всего 10% от разрешенных объемов. Это говорит о том, что на внутреннюю рыбалку в НАО не ориентируются, отдавая предпочтение более объемной и перспективной – морской. Кроме того, рыбы в озерах и реках может быть не так много, как хотелось бы, и рыбками и специализирующиеся на вылове компании не рассматривают это направление как выгодное. Над этим придется подумать Департаменту природных ресурсов.





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