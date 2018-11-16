Инвестиции в экономику Мурманской области составят 950 млрд руб. до 2025 г.

На Мурманской международной деловой неделе, которая проводится каждый год обсуждают состояние жизни Мурманской области, выступила глава региона М. Ковтун. Она отметила, что площадка деловой недели входит в список крупнейших в Баренцевом и Евроарктическом регионе. Ежегодно она объединяет 3 тыс. участников из 20 субъектов РФ, других стран. В этом году мероприятие проходит в Кировске и Мурманске.



Губернатор М. Ковтун отметила, что инвестиционный кейс в новой редакции стратегии развития региона составляет 140 проектов. Инвестиции позволят найти работу 24 тыс. человек. Они будут привлечены по программе развития Кольской арктической зоны. Ее основу составляют 4 якорных проекта: Мурманский транспортный узел, проект "Новатэка" - создание центра крупнотоннажных морских сооружений, терминала перевалки СПГ, проект "Роснефти" - создание береговой базы арктических проектов.



Образование опорной зоны сейчас затягивается, как и принятие необходимой нормативной и правовой базы, проекта закона "О развитии Арктической зоны России". Прозрачных критериев выбора проектов тоже нет, и пока непонятно, как преференции могут быть предложены участникам опорной зоны. Из минусов - помимо действующих механизмов стимулирования для инвесторов, закон не предусматривает ничего нового.