Инвестиции в экономику Мурманской области составят 950 млрд руб. до 2025 г.

Мурманская область >> Экономика >> 16.11.2018

На Мурманской международной деловой неделе, которая проводится каждый год обсуждают состояние жизни Мурманской области, выступила глава региона М. Ковтун. Она отметила, что площадка деловой недели входит в список крупнейших  в Баренцевом и Евроарктическом регионе. Ежегодно она объединяет 3 тыс. участников из 20 субъектов РФ, других стран. В этом году  мероприятие проходит в Кировске и Мурманске.

Губернатор М. Ковтун отметила, что инвестиционный кейс в новой редакции стратегии развития региона составляет 140 проектов. Инвестиции позволят найти работу 24 тыс. человек.  Они будут привлечены по программе развития Кольской арктической зоны. Ее основу составляют 4 якорных проекта: Мурманский транспортный узел, проект "Новатэка"  - создание центра крупнотоннажных морских сооружений, терминала перевалки СПГ, проект "Роснефти"  - создание береговой базы арктических проектов.

Образование опорной зоны сейчас затягивается, как и принятие необходимой нормативной и правовой базы, проекта закона "О развитии Арктической зоны России". Прозрачных критериев выбора проектов тоже нет, и пока непонятно, как преференции могут быть предложены участникам опорной зоны. Из минусов - помимо действующих механизмов стимулирования для инвесторов, закон не предусматривает ничего нового.





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