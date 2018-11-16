Торговый форум стартовал в Северодвинске

XII форум на тему потребительского рынка Архангельской области начался в Северодвинске. Его участники рассмотрят направления развития и тренды в экономике региона. Мероприятие проходит в Центре культуры и общественных мероприятий.



Мэр Северодвинска И. Скубенко поздравил всех участников с началом форума и пожелал плодотворного обсуждения. Он отметил, что доля занятых в потребительском рынке составляет 40% всего сектора МСБ – 15 тыс. человек. По численности это сопоставимо с целым градообразующим предприятием "Звездочка". Эта сфера очень динамично развивается.



На сессии уже обсудили тему потребительского рынка региона в условиях низкой платежеспособности населения, инструменты роста продаж в момент кризиса, поиск кадров, новых подходов к их отбору, мотивирование персонала.



Сегодня обсуждения продолжились на площадке техникум строительства, дизайна, технологий Северодвинска. Здесь руководители федеральных и областные ведомств, министерств, торговых организаций, ассоциаций провели семинары и лекции, ответили на злободневные вопросы.