Торговый форум стартовал в Северодвинске

Архангельская область >> Экономика >> 16.11.2018

XII форум на тему потребительского рынка Архангельской области начался в Северодвинске. Его участники рассмотрят направления развития и тренды в экономике региона. Мероприятие проходит в Центре культуры и общественных мероприятий. 

Мэр Северодвинска И. Скубенко поздравил всех участников с началом форума и пожелал плодотворного обсуждения. Он отметил, что доля занятых в потребительском рынке составляет 40% всего сектора МСБ – 15 тыс. человек. По численности это сопоставимо с целым градообразующим предприятием "Звездочка". Эта сфера очень динамично развивается.

На сессии уже обсудили тему потребительского рынка региона в условиях низкой платежеспособности населения, инструменты роста продаж в момент кризиса, поиск кадров, новых подходов к их отбору, мотивирование персонала. 

Сегодня обсуждения продолжились на площадке техникум строительства, дизайна, технологий Северодвинска. Здесь руководители федеральных и областные ведомств, министерств,  торговых организаций, ассоциаций провели семинары и лекции, ответили на злободневные вопросы. 





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