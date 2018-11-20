Мурманск выступил против "рыбных тендеров"

Мурманская область >> Экономика >> 20.11.2018

Против нововведения высказались рыбаки разных регионов. Правительство Мурманской области также выступило против продажи части квот на вылов биоресурсов посредством аукционов вместо распределения квот между компаниями, осуществляющими вылов, как это делается сейчас. Об этом заявила губернатор М. Ковтун.

Идею перехода на аукционы выдвинул Минсельхоз РФ. Он предложил бороться за квоты на аукционе любым компаниям. Проект изменений в закон о рыболовстве предлагает ввести 50% квот на краба, а также последующее проведение рыбных аукционов по квотам каждые 3-5 лет. Рыбаки Мурманской области считают, что продажа квот приведет к монополизации и разделению рынка. В этом вопросе власти региона мнение рыбацкого сообщества поддерживают.

По мнению Ковтун, "исторический принцип" распределения квот позволил отрасли показать стабильный рост. Рыбаки ежегодно вылавливают 700 тыс. т биоресурсов, в этой отрасли заняты 7 тыс. человек. За 10 лет рыбопромышленными компаниями региона  выделено 40 млрд руб. на модернизацию флота, а это 6,6 млрд руб. поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области.





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