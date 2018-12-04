Проекты НАО участвуют в конкурсе лучших практик "Лучшая муниципальная практика"

На всероссийском конкурсе представлено 9 заявок от НАО.



Это проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Нарьян-Мара, пос. Искателей, Красное. Заявки поданы окружной администрацией в Министерство строительства и ЖКХ РФ.



Конкурс проходит в номинациях "Набережная как общественное пространство" (участвует площадка в районе морпорта), "Инфраструктура для пешеходов" (зона отдыха Захребетной курьи, зона по улице Геологов). В "Игровых, спортивных и других тематических площадках" задействовано несколько объектов - детские площадки у дома 32, 34 по ул. Тиманская, домов 2, 5, 7 по ул. Россихина, зона на месте школьных мастерских пос. Красное, дворовая территория жилых домов 6, 8 и 10 ул.60 лет Октября. Также в этой номинации представлены территории между МФЦ и школой №3, между ЗАГС и дорогой по ул. Первомайская.



В соответствии с условиями конкурса, в начале 2019 г. конкурсная комиссия рассмотрит проекты с целью включения их в Федеральный реестр практик по благоустройству.



В 2017 г. в реестр вошло 7 практик благоустройства НАО.