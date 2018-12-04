Проекты НАО участвуют в конкурсе лучших практик "Лучшая муниципальная практика"

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 04.12.2018

На всероссийском конкурсе представлено 9 заявок от НАО.

Это проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Нарьян-Мара, пос. Искателей, Красное. Заявки поданы окружной администрацией в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Конкурс проходит в номинациях "Набережная как общественное пространство" (участвует площадка в районе морпорта), "Инфраструктура для пешеходов" (зона отдыха Захребетной курьи, зона по улице Геологов). В "Игровых, спортивных и других тематических площадках" задействовано  несколько объектов - детские площадки у дома 32, 34 по ул. Тиманская, домов 2, 5, 7 по ул. Россихина, зона на месте школьных мастерских пос. Красное, дворовая территория  жилых домов 6, 8 и 10 ул.60 лет Октября. Также в этой номинации представлены  территории между МФЦ и школой №3, между ЗАГС и дорогой по ул. Первомайская.

В соответствии с условиями конкурса, в начале 2019 г. конкурсная комиссия рассмотрит проекты с целью включения их в Федеральный реестр практик по благоустройству.

В 2017 г. в реестр вошло 7 практик благоустройства НАО.





Рекомендуем по теме:

В пос. Искателей открыты новые объекты благоустройства

Проект тайм-кафе "Берлога" в Нарьян-Маре получил грант 350 тыс. руб.

Проект ТОС "Сахалин" из Нарьян-Мара стал одним из лучших в России

Сыктывкар разделили на 6 рекламных зон

Из федерального бюджета на благоустройство площадок НАО направлено 5,9 млн руб.

В Нарьян-Маре прошли мероприятия в рамках фестиваля "Выходи гулять"


18 ноября в Петрозаводске выйдет в рейс "Компост-мобиль"

Школа родных языков открылась в Карелии

В Карелии будут вырубать больше леса

В Сыктывкаре открыли первую в республике "Бережливую поликлинику"

Конкурс "Дизайнер года" прошел в Северодвинске

В мурманском технопарке "Кванториум" открылось конструкторское бюро

Делегация студентов и преподавателей Нарьян-Мара вернулась из Норвегии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета