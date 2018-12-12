Карелия и Белоруссия заключили торговое соглашение

Делегация Карелии из представителей правительства республики и бизнес-сообщества прибыла в Минск для участия в бирже деловых контактов в Торгово-промышленной палате Белоруссии. Целью рабочего визита стало налаживание контактов, заключение договоров, которые могут позволить увеличить товарооборот между российским регионом и Республикой Белоруссии.



Уже подписаны соглашения о поставках на белорусский рынок консервов рыбных от "ИП Коваленко", робототехники предприятия "ЭФЭР". Такой продукции в Белоруссии недостает, а Карелия может предложить товар высокого качества по доступной цене.



Сегодня к делегации присоединился глава Карелии А. Парфенчиков, который встретится с главой Белоруссии А. Лукашенко.



В рамках визита состоится подписание договоренности между руководством компании "Амкодор" (Беларуси) и карельской "Амкодор-Онего" о производстве тяжелой техники для лесозаготовок, выпуск которой намечен на 2019 г. Оба региона, славящиеся своими лесами, нуждаются в этой технике, а соглашение позволит собрать ее на взаимовыгодных условиях.