В Архангельске 12-13 апреля обсудят рыбный промысел

В Архангельске состоится конференция научных экспертов государств-участниц соглашения о борьбе с нерегулируемым промыслом в центре Северного Ледовитого океана.



Напомним, что 3 октября 2018 г. заключен договор между Россией, Канадой, США, Данией (за Гренландию и Фарерские острова), Норвегией, КНР, Исландией, Японией, Республикой Кореей и ЕС. Целью документа является создание в Арктике международно-правовой базы для регулирования рыболовства.



В пресс-службе Росрыболовства рассказали, что в Архангельске обсудят предложения программы мониторинга центральной части Северного Ледовитого океана, вопросы обмена информацией, допположения, процедуры, регулирующие работу совместных научных мероприятий. Темой конференции также станут меры регулирования исследовательского рыболовства.



Объем потенциального вылова на территории российской Арктики оценивается в 100 тыс. тонн. Основа для резервной сырьевой базы - водные биоресурсы Баренцева моря на 86 тыс. тонн. Самые большие перспективы промысла у сайки, чья добыча может составить 32 тыс. тонн в год, а также северной креветки (развешенный объем вылова - 25 тыс. тонн, из которых освоено 3,2 тыс. тонн.).