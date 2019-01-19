Форум "Арктика - территория диалога" перенесли из Архангельска в Санкт-Петербург

САФУ им. М. Ломоносова получит около 500 млн руб. на модернизацию в рамках подготовки к форуму "Арктика - территория диалога". Об этом рассказал Л. Левит, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики.



Пятый Международный арктический форум планировали открыть в Архангельске 9 апреля, но оргкомитет решил перенести мероприятие по причине возросшего количества участников. В Архангельске нет площадки, настолько масштабной, чтобы удовлетворить интересы всех желающих. 521 млн руб. для САФУ в этой ситуации выглядят как компенсация за неоправданные надежды. Часть этих денег вуз уже получил.

На эти средства университет обновит инфраструктуру с учетом опыта подготовки к форуму в 2017 г. Всего на запланированную модернизацию будет выделено 770 млн руб.



Также будут поддержаны другие инфраструктурные проекты города, начатые в рамках подготовки форума: реконструкция в аэропорте взлетно-посадочной полосы снос аварийных зданий, портящих вид города.



Справка. "Арктика - территория диалога" – форум, берущий начало в 2010 г. Это площадка для обсуждения актуальных проблем, перспектив арктического региона с зарубежными участниками.