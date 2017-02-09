Бизнесмен Олег Поляков вносит свой вклад в развитие экономики, промышленности и социальной сферы Башкирии

Известный бизнесмен Олег Владимирович Поляков – фигура, значимая в республике Башкортостан. Инвестор стоял у истоков создания известной компании «Медиалаб» – сети медицинских лабораторий, связал свою деятельность с развитием местных предприятий. Поляков за последние годы стал руководителем завода «Уфимкабель», является одним из акционеров холдинга «ПЕТОН». Бизнесмен смог добиться невероятного успеха на разнообразных поприщах, ведет активную социальную деятельность, призывает к занятиям спортом.



Деятельность акционера в технологическом холдинге

Взаимодействие с заказчиками

Разработка стратегии развития «Медиалаб»

Активно развивающаяся компания выходит на высокий уровень

Спортивное развитие молодежи