Бизнесмен Олег Поляков вносит свой вклад в развитие экономики, промышленности и социальной сферы Башкирии
Известный бизнесмен Олег Владимирович Поляков – фигура, значимая в республике Башкортостан. Инвестор стоял у истоков создания известной компании «Медиалаб» – сети медицинских лабораторий, связал свою деятельность с развитием местных предприятий. Поляков за последние годы стал руководителем завода «Уфимкабель», является одним из акционеров холдинга «ПЕТОН». Бизнесмен смог добиться невероятного успеха на разнообразных поприщах, ведет активную социальную деятельность, призывает к занятиям спортом.
Деятельность акционера в технологическом холдинге
Компания «ПЕТОН» - ведущий игрок, разработчик многочисленных проектов в нефтеперерабатывающей, газовой сфере. Не первый год компания занимает прочные позиции, владеет значительным потенциалом роста нефтяной, газовой отрасли. Холдинг играет большое значение в развитии отечественного машиностроения. За время руководства, акционер успел наладить выпуск новой продукции, модернизировал производство, таким образом, заложив крепкий фундамент будущих успехов. После модернизации, как и ожидалось, начался выпуск новых продуктов, например, МКПсВ кабель.
Среди всего ассортимента были выбраны экономически рентабельные позиции. Наладить бизнес процессы помог опыт работы нефтетрейдером, налаженная схема взаимодействия с заказчиками. За 9 месяцев грамотный руководитель смог увеличить чистую прибыль на 33 млн рублей.
Взаимодействие с заказчиками
Руководитель смог договориться с крупнейшими предприятиями России, заинтересовать выпускаемым товаром. Такие госмонополии, как Роснефть, Газпром, покупали нефтемонтажный кабель МКПсВ. Выпускаемый продукт стал все чаще применяться в строительстве важных всероссийских проектов.
Разработка стратегии развития «Медиалаб»
Инвестор Поляков был одним из создателей стратегии, инвестировал проект – сеть медицинских лабораторий «Медиалаб». Учитывая нехватку качественных центров, появилась идея создать учреждение для проведения качественных, точных, оперативных медицинских анализов. На тот момент, данная ниша была свободна, поэтому проект получил популярность среди населения. Добросовестная работа квалифицированного персонала, применение инновационной техники, оборудования, позволили добиться колоссальных результатов. Из европейских стран была доставлена современная техника, которая на сто процентов выполняла свои функции.
Активно развивающаяся компания выходит на высокий уровень
Сеть медицинских учреждений «Медиалаб» - один их крупнейших медцентров в Башкирии, открыла представительства в близлежащих соседних регионах, поэтому, можно говорить о первых шагах открытия новых горизонтов – выхода на федеральный уровень. Учитывая все предпосылки, инвестор утверждает, что «Медиалаб» вскоре станет безусловным лидером по всему Уральскому региону.
Спортивное развитие молодежи
Олег Поляков имеет активную позицию, является одним из членов совета федерации спорта. Меценат выступает за развитие спорта, проведение соревнований, состязаний, проведение турниров, массовых мероприятий. Олег Владимирович утверждает, что сегодня необходимо прививать любовь к спортивным соревнованиям, воспитывать здоровый дух среди молодежи.
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