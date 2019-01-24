Карелия просит у федерального центра поддержки в процессе обновления парка автобусов

Об этом депутатам Законодательного собрания рассказал глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов. По его словам, в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева направлено обращение о выделении 97 млн рублей за счет резервных фондов на приобретение 17 новых автобусов для республиканских перевозчиков. Министр отметил тяжелое финансовое положение ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» и ГУП РК «Карелавтотранс».



В течение последних четырех месяцев компании не смогли выполнить 6,3% запланированных рейсов. Алексей Кайдалов связал это с высокой изношенностью действующего подвижного состава. По его словам, подобные проблемы стали следствием неэффективного управления в период 2015-2016 годов. В итоге к декабрю 2018 года кредиторская задолженность только ГУП РК «Карелавтотранс» достигла 43 млн рублей. Ситуация усугубляется недостаточным числом автобусов и ростом цен на дизельное топливо и запчасти.



По мнению чиновника, в первую очередь необходимо оптимизировать расписание движения пригородных автобусов, что призвано повысить рентабельность перевозчиков. С 2019 года были повышены предельные тарифы на перевозки. В будущем «Карелавтотранс» также сможет оставлять в своем распоряжении всю прибыль от сдачи собственных площадей в аренду. Министр заверил законодателей, что при условии погашения долгов госпредприятий за счет республиканского бюджета, помощи правительства и реализации перечисленных мер, компании смогут справиться с убытками к 2020 году.