Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

В рамках "Баренц Спектакля", который открылся в Киркенесе, состоялось несколько круглых столов, на которых обсуждались вопросы культурной и политический жизни Баренцева региона и Севера. Отдельной темой семинара стало рассмотрение проблем норвежской промышленности и предпринимательства в России.



Киркенесская конференция коснулась и одного из главных вопросов - важности трансграничного сотрудничества между государствами. В частности рассматривались перспективы Северного морского пути, который с точки зрения бизнеса, испытывает не лучшие времена.



По Северному морскому пути доставка грузов осуществляется в основном через два крупных порта - Мурманска и Архангельска. Руководитель мурманского информофиса и центра логистики Арктики С. Балмасов, рассказал, этот морской путь считается основным транзитным между европейской и азиатской частью континента. Также именно по нему осуществляется доставка грузов внутри арктического региона. В прошлом году полностью весь путь прошли всего 19 судов, и это очень низкий показатель. Учитывая высокую скорость доставки и ее эффективность, Северморпуть имеет много преимуществ перед другими маршрутами. Это нужно учитывать при составлении партнерских договоров с компаниями, желающими с ним работать.



Сегодня, при условии сохранения льдов в Арктике, более традиционный южный маршрут считается выгодней, поэтому в ближайшей перспективе, Северморпуть планируют развивать как экспортный и транзитный.



Справка. Альтернативой Северморпути может быть только маршрут через Панамский или Суэцкий каналы, но если плыть из Мурманска в японскую Иокогаму через Суэцкий канал, путь составит 12,8 тыс. морских миль, а по Северморпути – 5,7 тыс. морских миль. Единственный минус Северного пути - наличие льдов, которые иногда затрудняют передвижение.