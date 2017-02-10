Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Минпромторг полагает, что рост промышленности в 2017 году составит 2%.



Министерство промышленности и торговли представило свой личный сценарий развития по росту промышленности в 2017 году. Полагаясь на представленную информацию, показатели роста в нынешнем периоде могут составить от 1,6% до 2%. Самое интересное, что не задолго до этого, свой прогноз сделало Минэкономразвития, где рост ограничивался на показателе 1,2%.



К основным отраслям, которые набирают развитие, Минпромторг отнес машиностроение, текстильную индустрию, а также химические предприятия. Исходя из этого, министерство планирует рост представленных направлений на уровне не меньше 4%.



Уполномоченный замминистра Василий Осьмаков утверждает, что данный рост перечисленных отраслей стал возможным при помощи активного инвестиционного вмешательства, которое было произведено за последние годы. Большая часть инвестиционных вложений была направлена на разработку новых производственных площадок. Особую роль в данном случае также сыграла политика импортозамещения. Исходя из слов Осьмакова, в будущем можно рассчитывать на рост и в других отраслях, таких как производство автомобилей и строительных материалов.



Большинство высокоспециализированных экспертов утверждают, что даже при реализации менее привлекательного сценария от МЭР, можно будет смело говорить об окончании производственного спада в экономике государства.



Программа, которая направлена на импортозамещение, начала свою активную работу в 2014 году, но впервые ее начинали применять еще в 90-х. Самым эффективным примером замещения импортных товаров, можно считать деятельность технологического холдинга "ПЕТОН", который находиться в Уфе. Представленная организация реализует всевозможные программы импортозамещения в нефтяной и газовой сфере, поставляя высококачественное оборудование своим заказчикам. Все разработки, а также услуги лицензирования оборудования сотрудниками "ПЕТОН", активно применяются компаниями "Газпром", "Роснефть" и другими организациями.