Форелевый форум состоится в марте в Петрозаводске

Республика Карелия >> Экономика >> 11.02.2019

12 марта в столице Карелии стартует двухдневный международный форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование". Он будет посвящен темам, связанным с выловом форели. За проведение мероприятия отвечают правительство республики, федеральное агентство по рыболовству, национальное агентство социнициатив.

За два дня форума участники обсудят технологии производства рыбных кормов зарубежных и российских производителей, новейшие технологии в аквакультуре, здоровье рыб, посадочный материал, качество рыбной продукции и ветеринарную сертификацию. Также программа мероприятия включает пленарное заседание.

 

Среди участников съезда будут руководители органов власти и представители зарубежных и российских научно-исследовательских, учебных организаций, компаний.

Министерство рыбного и сельского хозяйства Карелии будет освещать ход форума на своем сайте. Также на нем можно ознакомиться с подробной программой мероприятия. Прием заявок от потенциальных участников принимается до 10 марта.





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