К Северному завозу-2019 готовятся в НАО
Ключевой поставщик энергоресурсов "Севержилкомсервис" закончил процедуру торгов на поставку древесины по реке в поселки Ненецкого округа. Объявлена закупка каменного угля на перевозку из Архангельска и Коми в населенные пункты региона.
Торги на поставку дров по реке выиграл частный предприниматель. Дрова будут завозиться по морю и воде. Объем составит 10,13 тыс. м3. 6,34 тыс. м3 поставят по рекам.
Каменный уголь будет поставляться 2 путями. Победитель тендера доставит рекой 6,83 тыс. тонн топлива, 17,5 тыс. тонн развезут по морю. Тендер еще действующий, а его победитель пока не объявлен.
"Севержилкомсервис" в этом году в рамках опережающего завоза закупит 11,5 тыс. тонн дизтоплива, масел, смазок, 10,13 тыс. м3 дров, 24,33 тыс. тонн угля.
Компания проводит завоз энергоресурсов летом и дает старт работе после прохождения ледохода. Сначала груз везут по малым рекам, поскольку морская навигация заканчивается позже речной. Доставить груз по морю стараются до начала штормов в середине сентября.
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