К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 13.02.2019

Ключевой поставщик энергоресурсов "Севержилкомсервис" закончил процедуру торгов на поставку древесины по реке в поселки Ненецкого округа. Объявлена закупка каменного угля на перевозку из Архангельска и Коми в населенные пункты региона.

Торги на поставку дров по реке выиграл частный предприниматель. Дрова будут завозиться по морю и воде. Объем составит  10,13 тыс. м3. 6,34 тыс. м3 поставят по рекам.

Каменный уголь будет поставляться 2 путями. Победитель тендера доставит рекой 6,83 тыс. тонн  топлива, 17,5 тыс. тонн  развезут по морю. Тендер еще действующий, а его победитель пока не объявлен.

"Севержилкомсервис" в этом году в рамках опережающего завоза закупит 11,5 тыс. тонн дизтоплива, масел, смазок, 10,13 тыс. м3 дров, 24,33 тыс. тонн угля.

Компания проводит завоз энергоресурсов летом и дает старт работе после прохождения ледохода. Сначала груз везут по малым рекам, поскольку морская навигация заканчивается позже речной. Доставить груз по морю стараются до начала штормов в середине сентября.





Рекомендуем по теме:

"Экотэк" стал главным оператором "Северного завоза 2018"

Завоз топлива в поселения НАО выполнен на 68,5%

10,6 тыс. кубометров дров должны доставить до конца октября в труднодоступные населенные пункты НАО

На подготовку к отопительному сезону в НАО выделили 886 млн руб.

Бизнес НАО ищет способы экономии

Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода


В Северодвинске состоялся концерт ансамбля бального танца "Эос"

За 2018 г. в Отделение соцзащиты населения НАО обратилось 179 граждан по использованию окружного материнского капитала

Телемедицинское оборудование начну тестировать в НАО

Виды бонусов в игровых онлайн автоматах

В мурманских отделениях «Почты России»начали продавать пиво

В Мурманске создана профессиональная организация «Арктические гиды»

Карту местных достопримечательностей установят в Череповце
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета