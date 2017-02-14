«Газпром» построит теплообъекты в Ленинградской области

>> Экономика >> 14.02.2017

«Агентство Бизнес Новостей» сообщает, что компания «Газпром» планирует заняться реализацией новых объектов теплоснабжения в Ленинградской области. Это стало известно после выступления главы региона Александра Дрозденко. Губернатор рассказал, что при встрече с представителями «Газпрома», предприятие решило вернуться к работе с объектами теплоснабжения. Дрозденко уточнил, что сейчас представители компании «Газпром» плотно сотрудничают с газовщиками Ленинградской области и ведут с ними подготовительную работу в плане составления новой политики тарифов для газовых компаний.

Компания «Газпром» планирует реализовать сразу несколько крупных проектов в регионе. Один из них, это строительство нового комплекса, который будет служить для хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Этот проект ведет технологический холдинг «ПЕТОН» - одно из лучших предприятий в этой отрасли. Холдинг «ПЕТОН» давно сотрудничает с «Газпромом» и является надежным партнером. К примеру, уфимский технологический институт сотрудничает с газовой компанией в строительстве Амурского ГПЗ.

Стоит отметить, что компании, которые планируют реализацию этих проектов, вложат в них 126 миллиардов рублей. Строительство завода осуществит планы поставки газа в Калининградскую область и в страны ЕС.





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