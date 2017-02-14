«Газпром» построит теплообъекты в Ленинградской области
«Агентство Бизнес Новостей» сообщает, что компания «Газпром» планирует заняться реализацией новых объектов теплоснабжения в Ленинградской области. Это стало известно после выступления главы региона Александра Дрозденко. Губернатор рассказал, что при встрече с представителями «Газпрома», предприятие решило вернуться к работе с объектами теплоснабжения. Дрозденко уточнил, что сейчас представители компании «Газпром» плотно сотрудничают с газовщиками Ленинградской области и ведут с ними подготовительную работу в плане составления новой политики тарифов для газовых компаний.
Компания «Газпром» планирует реализовать сразу несколько крупных проектов в регионе. Один из них, это строительство нового комплекса, который будет служить для хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Этот проект ведет технологический холдинг «ПЕТОН» - одно из лучших предприятий в этой отрасли. Холдинг «ПЕТОН» давно сотрудничает с «Газпромом» и является надежным партнером. К примеру, уфимский технологический институт сотрудничает с газовой компанией в строительстве Амурского ГПЗ.
Стоит отметить, что компании, которые планируют реализацию этих проектов, вложат в них 126 миллиардов рублей. Строительство завода осуществит планы поставки газа в Калининградскую область и в страны ЕС.
Рекомендуем по теме:
Бизнесмен Олег Поляков вносит свой вклад в развитие экономики, промышленности и социальной сферы Башкирии
Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске
И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги
Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%
В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов
Скандал в Лахденпохье: власти запретили купания в прорубях
В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"
Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день
"Хвойный морс" презентуют на форуме "Арктика - территория диалога"
В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"
Дума Мурманска не одобрила инициативу прямых выборов мэра