Администрацией НАО и "Нефтегазовая компания "Развитие Регионов" подписали соглашение
В Нарьян-Маре подписан протокол к соглашению о сотрудничестве в социально-экономическом развития НАО. Церемонию подписания устроили во время проведения состязаний на снегоходах "Буран дей". От лица округа подпись под документом поставил глава НАО А. Цыбульский, от НГК "Развитие Регионов" гендиректор В. Варнаков.
На протяжении многих лет компания инвестирует в развитие округа средства, выполняет договорные обязательства в полном объеме. В этом году она выделит деньги на социально-экономическое развитие округа в размере уровня 2018 г.
Соглашение о сотрудничестве подписано на условиях партнерства с компанией в сфере развития ресурсного потенциала в добыче углеводородов, развитии инвестпроектов, природоохранной деятельности, социально-экономическом развитии.
НГК "Развитие Регионов" - пользователь недр на территории НАО. По статистике Департамента природных ресурсов региона, компания имеет лицензию на пользование недрами с углеводородным сырьем и лицензию на работу с общераспространенными ископаемыми.
Рекомендуем по теме:
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"
9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам
К Северному завозу-2019 готовятся в НАО
IT-форум "Современные информационные технологии: для государства и общества" пройдет в Вологде 5-6 апреля
В Верещагинской библиотеке открылась фотовыставка "Уникальный стиль жизни деревни Аинокура"
Жители Белого Озера активно включились в сбор батареек
Оленегорский горно-обогатительный комбинат купил два самосвала грузоподъемностью в 90 тонн
В ЦБ Удорского района свободны должности больше 50% врачей