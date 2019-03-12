Администрацией НАО и "Нефтегазовая компания "Развитие Регионов" подписали соглашение

В Нарьян-Маре подписан протокол к соглашению о сотрудничестве в социально-экономическом развития НАО. Церемонию подписания устроили во время проведения состязаний на снегоходах "Буран дей". От лица округа подпись под документом поставил глава НАО А. Цыбульский, от НГК "Развитие Регионов" гендиректор В. Варнаков.



На протяжении многих лет компания инвестирует в развитие округа средства, выполняет договорные обязательства в полном объеме. В этом году она выделит деньги на социально-экономическое развитие округа в размере уровня 2018 г.



Соглашение о сотрудничестве подписано на условиях партнерства с компанией в сфере развития ресурсного потенциала в добыче углеводородов, развитии инвестпроектов, природоохранной деятельности, социально-экономическом развитии.



НГК "Развитие Регионов" - пользователь недр на территории НАО. По статистике Департамента природных ресурсов региона, компания имеет лицензию на пользование недрами с углеводородным сырьем и лицензию на работу с общераспространенными ископаемыми.