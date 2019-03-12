Обслуживанием питьевых колонок Нарьян-Мара будет заниматься "Автомаркет"

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 12.03.2019

Компания вышла победителем электронного тендера. Договор оценивается в 930 тыс. руб. "Автомаркету" предстоит следить за работоспособностью колонок, очищать дорожки к колонкам, подметать и скалывать лед с водоотводящих лотков и площадки для сбора воды. После снегопадов также нужно будет оперативно чистить площадку от осадков и посыпать песком дорожки в случае необходимости.

Теперь обслуживанием питьевых колонок заниматься будет компания "Автомаркет". По условиям контракта подрядчик обязан обслуживать 18 питьевых колодцев до 15 мая, с 15 октября по 31 декабря с общим сроком исполнения договора 6 мес. Договор заключен только на снежное и морозное время года, поэтому охватывает начало и конце текущего года. В остальное время такой тщательной уборки не потребуется, и она будет лежать на сотрудниках отвечающих за район упраляющих компаний.

Местные жители могут обращаться по вопросам обслуживания колодцев по круглосуточной диспетчерской линии: т. 4-22-25. В частности, можно сообщать о недостатках работы обслуживающей компании, вносить предложения по улучшению сервиса.





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