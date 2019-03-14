"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства
Госпредприятие "Вологдагорводоканал" получило заключение госэкспертизы проекта реконструкции реагентного хозяйства. По мнению мэра Вологды С. Воропанова, в городе должно улучшиться качество воды. Тендер по выбору подрядчика завершится в апреле.
На "Водоканале" отремонтируют хранилища для реагентов для очистки воды, заменят дозирующее оборудование, переведя систему на автоматическое обслуживание, установят дополнительную технику для преаммонизации стабилизации воды и углевания.
Стоимость реконструкции обойдется в 219 млн руб., из которых 32 млн руб. из областного бюджета, 21 млн руб. – из городского. Проект разработан вологодскими проектировщиками. Работы должны завершить до декабря, поэтому к Новому году волгожане получат питьевую воду с уменьшенным содержанием алюминия и хлорорганики.
После ремонта применяться будут те же реагенты, что сейчас - сульфат алюминия, полиакриламид, а в качестве дополнения – хлор. На выходе вода будет обеззараживаться ультрафиолетом.
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