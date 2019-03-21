Торговый дом Армении в Архангельске начал работу

Архангельская область >> Экономика >> 21.03.2019

Торговый дом Армении пока работает в тестовом режиме, но официальное открытие уже состоялось. В нем приняли участие представители Вайоц-Дзорской и Архангельской областей. Теперь ответный жест за Ереваном, где также планируют открыть торговый дом Поморья. В Ереване можно будет познакомиться с нюансами северной культуры, приобрести товары и продукты архангельских производителей, которые для армян в диковинку.

Губернатор Архангельской области И. Орлов встретился с Т. Саргасяном из Вайоц-Дзорской области Армении. Между областями еще в 2012 г. заключен договор о сотрудничестве в торговле, культуре и туризме. Орлов отметил прочность дружеских и деловых отношений между регионами, целью которых являются новые горизонты для партнерства.

Гендиректор компании "Поморье" Р. Тоникян рассказал, что акцент в работе нужно сделать на туризм, чтобы дать возможность людям узнать о жизни других людей, на других полюсах культуры. Есть вероятность, что армянские студенты смогут обучаться на льготных условиях в высших учебных заведениях Архангельска.





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