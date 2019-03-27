В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области

Замгубернатора Р. Дурягин провел заседание рабочей группы, которая рассмотрела вопросы развития Ковдорского района, реализации инвестиционных проектов.



С. Сомов, глава района, представил проекты, планируемые к реализации в среднесрочной перспективе. В их числе "Ковдорский окатыш" - проект создания центра обслуживания туристов, организации на базе "Рубиновая" отельного комплекса и склона для катания на лыжах.



О строительстве комплекса по обогащению флогопита рассказал гендиректор "Слюдяной фабрики" П. Кузенков. Начало активной реализации проекта - в июле.



Замминистра развития промышленности Мурманской области Т. Русскова рассказала о действующих льготах и других мерах поддержки инвестдеятельности и развития МСБ.



По итогу совещания Р. Дурягин отдал ряд поручений исполнительным органам власти. В Ковдоре будут реализованы несколько перспективных для региона проектов, которые обещают стать прибыльными, открыть новые рабочие места и обеспечить новые налоговые поступления в казну города и региона.