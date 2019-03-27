В Ковдоре прошло заседание рабочей группы по модернизации муниципальных образований Мурманской области

Мурманская область >> Экономика >> 27.03.2019

Замгубернатора Р. Дурягин провел заседание рабочей группы, которая рассмотрела вопросы развития Ковдорского района, реализации инвестиционных проектов.

С. Сомов, глава района, представил проекты, планируемые к реализации в среднесрочной перспективе. В их числе "Ковдорский окатыш" - проект создания центра обслуживания туристов, организации на базе "Рубиновая" отельного комплекса и склона для катания на лыжах.

О строительстве комплекса по обогащению флогопита рассказал гендиректор "Слюдяной фабрики" П. Кузенков. Начало активной  реализации проекта - в июле.

Замминистра развития промышленности Мурманской области Т. Русскова рассказала о действующих льготах и других мерах поддержки инвестдеятельности и развития МСБ.

По итогу совещания Р. Дурягин отдал ряд поручений исполнительным органам власти. В Ковдоре будут реализованы несколько перспективных для региона проектов, которые обещают стать прибыльными, открыть новые рабочие места и обеспечить новые налоговые поступления в казну города и региона.





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