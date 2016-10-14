За нарушение закона о рекламе в Коми будут беспощадно штрафовать

Жители Коми стали массово жаловаться в УФАС на незаконную рекламу путем СМС-сообщений. Руководитель ведомства Н. Гуревская рассказала, что рассылка такой рекламы законна только в случае согласия гражданина – владельца номера.



В большинстве случаев незаконная рассылка имела место, но в ходе проверки выяснилось, что многие владельцы номеров сами давали согласие на получение рекламной информации во время подписания договоров, соглашений или контрактов с компаниями. В этом случае рассылка делается на законных основаниях с согласия клиента.



В 2016 г. было рассмотрено дело о превышении объема рекламы на 20% от объема вещания радиоканала в день. Это дело касалось работы ООО "Премьер-Фильм" (радиоканала "Ди ФМ Воркута") и было первым подобным случаем. Теперь в работе находятся еще несколько, на которые пожаловались радиослушатели, которых замучили рекламные ролики на радио.



Н. Гуревская сообщила, что штрафы за нарушение закона о рекламе увеличились, и теперь для предпринимателей составляют 4-20 тыс. руб., для юрлиц – 100-500 тыс. руб.



Сейчас рекламный рынок республики относится к рынку с большой конкурентоспособностью. В основном это небольшие предприятия и организации, поэтому за первое нарушение наказание ограничивается предупреждением, если же история повторится, это грозит компании не только штрафом, но и судебной тяжбой, которая в результате может привести к банкротству.



УФАС Коми планирует отказаться от практики применения института малозначимости в рекламе.



Напомним, что в 2016 г. УФАС Коми рассмотрело 768 заявлений, выявило 321 нарушение, выписало штрафы на 5965300 руб., рассмотрело 557 административных дел, исполнило 120 предписаний, выдало 124 предписания.