С докладом об итогах 2018 г. И. Мирошник выступала в администрации Петрозаводска

На заседании Петросовета депутаты признали работу горадминистрации и мэра Петрозаводска И. Мирошник удовлетворительной. Только 2 из 23 депутатов воздержались от голосования.



Мирошник возглавила город в 2015 г., сменив на посту Г. Ширшину. В отчете за год И. Мирошник отметила, что Петрозаводск продолжает успешное развитие.



В рамках регулярных комиссий Петросовета, которые предшествовали сессии, депутаты отмечали недоработки города по взиманию дебиторской задолженности, о чем рассказал председатель горсовета Г. Боднарчук. Эту работу он рекомендовал усилить. Также депутаты отметили положительные моменты в работе администрации и ее главы. Среди них конструктивное взаимодействие горсовета, мэрии и властей Карелии в рамках программы "Комфортная городская среда" и других проектах.



Напомним, что на начало 2019 г. просроченная дебиторская задолженность составила 448 млн руб., которые не получила администрация Петрозаводска. Большая часть приходится на платежи по аренде имущества и земельных участков.