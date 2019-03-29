С докладом об итогах 2018 г. И. Мирошник выступала в администрации Петрозаводска

Республика Карелия >> Экономика >> 29.03.2019

На заседании Петросовета депутаты признали работу горадминистрации и мэра Петрозаводска И. Мирошник удовлетворительной. Только 2 из 23 депутатов воздержались от голосования. 

Мирошник возглавила город в 2015 г., сменив на посту Г. Ширшину. В отчете за год И. Мирошник отметила, что Петрозаводск продолжает успешное развитие. 

В рамках регулярных комиссий Петросовета, которые предшествовали сессии, депутаты отмечали недоработки города по взиманию дебиторской задолженности, о чем рассказал председатель горсовета Г. Боднарчук. Эту работу он рекомендовал усилить. Также депутаты отметили положительные моменты в работе администрации и ее главы. Среди них конструктивное взаимодействие горсовета, мэрии и властей Карелии в рамках программы "Комфортная городская среда" и других проектах.

Напомним, что на начало 2019 г. просроченная дебиторская задолженность составила 448 млн руб., которые не получила администрация Петрозаводска. Большая часть приходится на платежи по аренде имущества и земельных участков.





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске продвигают программу "Безопасный Петрозаводск"

Администрацию Кондопоги распустят

100-летие отметил петрозаводский горсовет

"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

Новые детские площадки Петрозаводска проверил Р. Нургалиев

И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске


Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

Неделя Востока пройдет в Мурманске

Фестиваль "Молодежная весна" прошел в Нарьян-Маре

В Вологду будут направлять туристов из Китая
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета