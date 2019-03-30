Женский арктический форум открылся в Нарьян-Маре
Дискуссионная площадка нацелена на объединение женщин Арктической зоны в обсуждении актуальных вопросов.
Участники форума сегодня посетили соцобъекты региона. Вечером во ДК "Арктика" пройдет инновационный круглый стол, где обсудят цифровые изменения в построении бизнеса и карьеры. К дискуссии пригласили молодежь округа, Нарьян-Мара. Мероприятие проводят основатели, инвесторы компании, представители инвестфонда "Реалкуб Инвестмент", реализующего проекты в регионах России и других странах.
Среди спикеров заявлены депутаты Госдумы России, представители министерств, исполкомов, бизнеса, благотворительных и общественных организаций. Будет проведена панельная дискуссия на тему женского парламентского диалога, модератором которой выступит журналист и депутат Госдумы РФ О. Пушкина. Также участниками дискуссии зарегистрированы депутаты Е. Вторыгина, И. Роднина, С. Журова, член Совета Федерации от НАО О. Старостина.
В ходе форума обсудят вопросы спорта, лидерства, детства, активного долголетия, проектной деятельности. По итогам форума будет подписана резолюция, определяющая дальнейшую работу площадки.
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