Женский арктический форум открылся в Нарьян-Маре

Дискуссионная площадка нацелена на объединение женщин Арктической зоны в обсуждении актуальных вопросов.



Участники форума сегодня посетили соцобъекты региона. Вечером во ДК "Арктика" пройдет инновационный круглый стол, где обсудят цифровые изменения в построении бизнеса и карьеры. К дискуссии пригласили молодежь округа, Нарьян-Мара. Мероприятие проводят основатели, инвесторы компании, представители инвестфонда "Реалкуб Инвестмент", реализующего проекты в регионах России и других странах.



Среди спикеров заявлены депутаты Госдумы России, представители министерств, исполкомов, бизнеса, благотворительных и общественных организаций. Будет проведена панельная дискуссия на тему женского парламентского диалога, модератором которой выступит журналист и депутат Госдумы РФ О. Пушкина. Также участниками дискуссии зарегистрированы депутаты Е. Вторыгина, И. Роднина, С. Журова, член Совета Федерации от НАО О. Старостина.



В ходе форума обсудят вопросы спорта, лидерства, детства, активного долголетия, проектной деятельности. По итогам форума будет подписана резолюция, определяющая дальнейшую работу площадки.