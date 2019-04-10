На 25% выросла добыча алмазов в Поморье
Поморье - это единственный регион на европейской части страны, в котором добывают алмазы. По масштабам он занимает 2-е место после лидера - Республики Саха в Якутии. В недрах Архангельской области более 25% общероссийского объема алмазов.
На столько же выросла их добыча в Поморье в прошлом году. Алмазодобывающие предприятия региона перечислили 3 млрд руб. налога на добычу полезных ископаемых (на 28,8% больше). На алмазных месторождениях трудятся 2,5 тыс. человек.
Областной реестр инвестиционных проектов включает 3 масштабных проекта горнодобывающей промышленности. Один из них - строительство горно-обогатительного комбината на месторождении свинцово-цинковых руд "Павловское". Также будет построен портовый комплекс на острове Южный на Новой Земле и горно-обогатительный комбинат на алмазном месторождении им. М. Ломоносова. Аналогичный объект построят на месторождении им. В. Гриба. Это будет горно-обогатительный комбинат. Благодаря новым объектам добычу поморских алмазов можно будет нарастить.
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