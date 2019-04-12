А. Парфенчиков: Экономике Карелии нужен прорыв

Глава Карелии провел заседании правительства республики. Он сообщил, что за прошлый год в Карелии сложилась стабильная экономическая ситуация, а по динамике розничного товарооборота регион вышел на 14 место среди субъектов РФ и на 2-е место в Северо-Западном ФО.



В рыболовстве/рыбоводстве объем товаров увеличился на 19%, экспорт стал больше на 12,2%, объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 4,7%. Но на темпах роста промсектора плохо отразилась остановка работы Надвоицкого алюминиевого завода в совокупности со снижением объемов производства щебня.



Парфенчиков отметил, что инвестиций в основной капитал в 2018 г. было 41,2 млрд руб. На реализацию нацпроектов в этом году запланировано 5,9 млрд руб., в 2019 - 2020 гг. в Карелии должны начать работу 62 новых объекта.



Нужно использовать время, оставшееся до 100-летия Карелии, но не стоит превращать дату в догму. Расслабляться не стоит и после нее, поскольку задачи перед республикой стоят огромные. Нужен прорыв в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.