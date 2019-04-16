Завершен очередной этап обновления парка троллейбусов в Мурманске

"Электротранспорт", "Сбербанк Лизинг", Вологодский завод "Транс Альфа" заключили договор на поставку 10 троллейбусов "Авангард" по лизинговой схеме. На днях на линию вышел последний троллейбус, полученный по договору.



А. Сысоев, глава администрации, сообщил, что инфраструктура становится более комфортной для жителей. Соглашение, подписанное несколько лет назад, очень важно. Мурманское отделение "Сбербанка" и "Сбербанк Лизинг" 5 лет участвует в обновлении парка общественного транспорта. При поддержке "Электротранспорта" куплено 57 единиц техники.



Финансирование предприятия, помощь в улучшении парка - стратегически гражданская позиция, которой придерживается "Сбербанк".



10 троллейбусов выдержаны в ярко-красной цветовой гамме. Они низкопольные, с пандусом для колясочников, панорамным остеклением. Благодаря оперативной работе "Сбербанк-Лизинг" и "Сбербанка" машины удалось вывести на маршруты на 2 недели раньше срока. Красные троллейбусы могут стать визитной карточкой Мурманска. Они выпущены по энергосберегающей технологии, с навигационными системами, устройствами для подзарядки, кнопкой SOS, электронной инфосистемой, 4 печами отопления.

