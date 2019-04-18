Правительство Карелии поможет возродить "Карелавтотранс"

В руководстве Карелии намечена программа модернизации автотранспортной компании, которая занимается пригородными пассажирскими перевозками. А. Парфенчиков, глава региона, предложил выделить 100 млн руб. на покупку новых автобусов.



В правительстве РК рассматривают проблему с пассажирскими перевозками, которая вызвана выходом из строя старого автопарка предприятия "Карелавтотранс". По этой причине часто срываются рейсы, люди жалуются, не хватает ресурсов частных перевозчиков, чтобы купить новый транспорт и привлечь хороших водителей и ремонтников.



Составлена программа возрождения автотранспортного предприятия. "Карелавтотрансу" в январе 2019 г. выделили субсидию 21 млн руб., но она полностью ушла на покрытие задолженности перевозчика. Для обновления автопарка предприятию нужно не меньше 100 млн руб. На эти деньги в первую очередь купят новые автобусы.



Частные перевозки в северных регионах не справляются со своими задачами, поэтому будет пересматриваться структура работы "Карелавтотранса". Этим уже занимаются специалисты.

